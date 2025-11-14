Milano 13:39
Londra: movimento negativo per 3i Group

(Teleborsa) - Retrocede la società d'investimenti con sede a Londra, con un ribasso del 2,83%.

L'andamento di 3i Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per 3i Group, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 31,92 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 33,87. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 31,2.

