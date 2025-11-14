Milano
10:06
44.420
-0,75%
Nasdaq
13-nov
24.993
0,00%
Dow Jones
13-nov
47.457
-1,65%
Londra
10:06
9.706
-1,04%
Francoforte
10:06
23.892
-0,62%
Venerdì 14 Novembre 2025, ore 10.22
Pesante sul mercato di Londra Lloyds Banking Group
Migliori e peggiori
,
In breve
14 novembre 2025 - 09.50
Ribasso per il
gruppo bancario britannico
, che tratta in perdita del 3,85% sui valori precedenti.
Argomenti trattati
Londra
(253)
·
Lloyds Banking
(5)
Titoli e Indici
Lloyds Banking
-3,04%
