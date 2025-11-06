AstraZeneca, fatturato e utile operativo in crescita a doppia cifra nei 9M25

(Teleborsa) - "Il forte slancio di fondo della nostra attività nei primi nove mesi dell'anno ci prepara a sostenere la crescita fino al 2026
e ci posiziona sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo per il 2030
". Lo ha detto Pascal Soriot, Amministratore Delegato di AstraZeneca
, commentando i risultati dei primi nove mesi 2025.
"Nell'ambito della nostra pipeline, quest'anno abbiamo annunciato un numero senza precedenti di 16 studi clinici di Fase III positivi
, quattro dei quali dopo i risultati precedenti, tra cui risultati ad alto impatto per baxdrostat nell'ipertensione ed Enhertu e Datroway nel carcinoma mammario. Stiamo inoltre portando avanti la nostra strategia per rafforzare le nostre attività negli Stati Uniti
per alimentare la nostra crescita. Questo include uno storico accordo con il governo statunitense per ridurre il costo dei farmaci per i pazienti americani e l'ampliamento della nostra presenza produttiva negli Stati Uniti, con l'avvio dei lavori nel nostro nuovo stabilimento produttivo in Virginia da 4,5 miliardi di dollari a ottobre
."
Guardando ai numeri, nel periodo gennaio-settembre 2025, il fatturato totale
è aumentato dell'11% a tassi di cambio costanti a 43.236 milioni di dollari, trainato dalla crescita in tutte le aree terapeutiche
, tra cui l'Oncologia (+16%) e la Ricerca e Sviluppo (+13%). Il fatturato è cresciuto in tutte le principali aree geografiche
, in particolare negli Stati Uniti (+11%) e nei Mercati Emergenti (+13%, Cina compresa; +21%, Cina esclusa).
L'utile operativo core
è migliorato del 13% a 14.380 milioni, mentre l'utile per azione core
in aumento del 15% a 7,04 dollari.
L'indebitamento netto
è diminuito di 605 milioni nei nove mesi fino al 30 settembre 2025, attestandosi a 23.965 milioni.
Per l'intero 2025
, AstraZeneca ribadisce le sue previsioni sui ricavi totali e sull'utile per azione core a tassi di cambio costanti: l'azienda prevede un aumento percentuale high single-digit dei ricavi totali
e una crescita percentuale low double-digit dell'utile per azione core
.