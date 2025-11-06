AstraZeneca, fatturato e utile operativo in crescita a doppia cifra nei 9M25

AstraZeneca

(Teleborsa) - "Il forte slancio di fondo della nostra attività nei primi nove mesi dell'anno ci prepara ae ci posiziona sulla buona strada per". Lo ha detto Pascal Soriot, Amministratore Delegato di, commentando i risultati dei primi nove mesi 2025."Nell'ambito della nostra pipeline, quest'anno abbiamo annunciato un numero senza precedenti di, quattro dei quali dopo i risultati precedenti, tra cui risultati ad alto impatto per baxdrostat nell'ipertensione ed Enhertu e Datroway nel carcinoma mammario. Stiamo inoltre portando avanti la nostra strategia perper alimentare la nostra crescita. Questo include uno storico accordo con il governo statunitense per ridurre il costo dei farmaci per i pazienti americani e l'ampliamento della nostra presenza produttiva negli Stati Uniti, con l'avvio dei lavori nel nostro."Guardando ai numeri, nel periodo gennaio-settembre 2025, ilè aumentato dell'11% a tassi di cambio costanti a 43.236 milioni di dollari, trainato dalla crescita in tutte le, tra cui l'Oncologia (+16%) e la Ricerca e Sviluppo (+13%). Il fatturato è cresciuto in tutte le principali, in particolare negli Stati Uniti (+11%) e nei Mercati Emergenti (+13%, Cina compresa; +21%, Cina esclusa).L'è migliorato del 13% a 14.380 milioni, mentre l'in aumento del 15% a 7,04 dollari.L'è diminuito di 605 milioni nei nove mesi fino al 30 settembre 2025, attestandosi a 23.965 milioni.Per l', AstraZeneca ribadisce le sue previsioni sui ricavi totali e sull'utile per azione core a tassi di cambio costanti: l'azienda prevede un aumento percentualee una crescita percentuale