Milano 11:35
44.942 +0,33%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:35
9.873 -0,38%
Francoforte 11:35
24.294 -0,36%

Produzione industriale Unione Europea (YoY) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale Unione Europea (YoY) in settembre
Unione Europea, Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) +1,2%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +2,1%).
Condividi
```