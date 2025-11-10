Nuova piattaforma Siemens–NVIDIA: digital twin e intelligenza artificiale per l’industria del futuro

NVIDIA

(Teleborsa) - In occasione della(GTC) dia Washington D.C.,e l'azienda di Jensen Huang hanno presentato in anteprima una nuova piattaforma, ancora in fase di sviluppo, pensata per il portfolio di. Siemens e NVIDIA rafforzano quindi la loro collaborazione con l’obiettivo di accelerare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale industriale e rendere possibile in tutto il mondo la nascita di fabbriche più intelligenti, efficienti e sostenibili.Durante la dimostrazione è stato mostrato in che modo gli ingegneri potranno presto progettare, ottimizzare e gestire digital twin sempre più accurati e realistici per le. Grazie all’integrazione tra Siemens Xcelerator e, infatti, sarà possibile combinare visualizzazione 3D, simulazione e dati di fabbrica in un unico ambiente immersivo e interattivo. Questa nuova soluzione rappresenta un passo decisivo verso la realizzazione del, il progetto con cui Siemens intende integrare mondo reale e digitale per promuovere innovazione, collaborazione e uno sviluppo sostenibile dell’industria.Il nuovodi Siemens e NVIDIA per ilrappresenterà uno dei pilastri della piattaforma Siemens dedicata all’era dell’IA. Pensato per accompagnare i produttori lungo l’intero ciclo di vita dello stabilimento, consentirà non solo di costruire ma anche di ottimizzare continuamente le fabbriche più avanzate, velocizzando le fasi di pianificazione, progettazione e gestione operativa grazie a simulazioni su larga scala, workflow basati sull’IA e decisioni fondate su dati affidabili."L’innovazione industriale sta accelerando a un ritmo senza precedenti e, insieme, Siemens e NVIDIA ne stanno tracciando la direzione - ha dichiarato, membro del Consiglio di Amministrazione e Chief Technology Officer di Siemens -. Combinando le nostre competenze negli ambiti di IA industriale, gemelli digitali, automazione e tecnologie per l’edilizia, stiamo dando vita al metaverso industriale e, con esso, a una nuova generazione di fabbriche e data center intelligenti, più efficienti, potenti e scalabili"."I gemelli digitali sono ormai fondamentali nell’era dell’IA industriale, perché permettono di simulare e ottimizzare intere linee di produzione e addestrare robotica e sistemi complessi in modo virtuale prima di intervenire nel mondo reale - ha aggiunto, Vicepresidente Omniverse e Simulation Technology di NVIDIA -. La collaborazione con Siemens porta Omniverse al cuore della manifattura, accelerando l’intero ciclo di vita di una fabbrica, dal concept all’operatività".