Terna, Beccali: piano capex completamente sostenibile, cessione quota rete non è sul tavolo

(Teleborsa) - "L'88% del piano Capex 2024-2028 è già coperto da contratti
, in aumento rispetto all'80% di marzo 2025. I maggiori progetti sono stati contrattualizzati e i contratti residui sono quelli che riguardano progetti nella parte finale del periodo, con il procurement per questi progetti che verrà fatto a tempo debito". Lo ha affermato Francesco Beccali
, Chief Financial Officer del Gruppo Terna
, nella conference call di presentazione dei risultati dei primi 9 mesi 2025
.
"Il board ha oggi approvato l'acconto sul dividendo
per il 2025 di 11,92 centesimi di euro per azione, che è piatto rispetto all'anno scorso e in linea con la nuova politica
sui dividendi, che infatti fissa un valore minimo pari a quello del 2024", ha spiegato.
"La crescita dei ricavi, del 9%, è stata trainata sia dalle attività regolate che da quelle non regolate. C'è stata una forte accelerazione dei ricavi non regolati, del 23% - ha detto Beccali - L'evoluzione degli opex è stata guidata da un volume maggiore di attività non regolate
, che si sono riflesse anche nella crescita dei ricavi. Grazie alla crescita dei ricavi, l'EBITDA è cresciuto del 7%, trainato dalle attività regolate. Infine, c'è stato un aumento del 5% dell'utile netto di gruppo, che è stato toccato da un aumento degli oneri finanziari netti".
Nei primi 9 mesi c'è stata "una costante accelerazione" degli investimenti
(+23% su base annua), con 1.972 milioni di euro in attività regolate (13% per difesa, 57% per sviluppo, 30% per rinnovo ed efficienza delle risorse). Guardando all'evoluzione dell'indebitamento, il CFO ha sottolineato che Terna ha ora un rapporto fisso/variabile di circa l'83% (calcolato sul debito lordo), con una scadenza di circa 6 anni. In merito alla composizione dei 15 miliardi di euro di debito lordo, emerge che il 56% sono obbligazioni Terna, il 27% riguarda la BEI, il 17% proviene dalle banche.
"Rimaniamo fortemente concentrati sull'esecuzione del piano
, dove facciamo progressi tangibili su tutti i progetti pur mantenendo una disciplina nel procurement - ha sottolineato Beccali - Questo dimostra, ancora una volta, la nostra capacità di rispettare gli obiettivi".
A una domanda sulla potenziale vendita di una quota della rete ad alta tensione
, di cui aveva scritto Bloomberg a fine ottobre, il CFO ha detto che "di solito non commettiamo indiscrezione di stampa, ma voglio dire che allo stato attuale non è un'opzione sul tavolo
. Monitoriamo costantemente tutte le opzioni, ma confermo quanto detto dall'aggiornamento del piano a marzo, ovvero che il nostro piano di capex al 2028 è completamente sostenibile, e i giudizi dei rating arrivati negli scorsi mesi sono una ulteriore conferma della nostra solidità finanziaria".
"Ad oggi, tra gli strumenti di flessibilità che potremmo valutare
rientrano la capacità residua di emissione di strumenti ibridi (oltre 2 miliardi di euro), la possibilità di ottenere ulteriori contributi pubblici per rafforzare la struttura finanziaria e la valutazione di opzioni per valorizzare le nostre attività non regolate", ha aggiunto.
In merito al mancato aggiornamento della guidance, nonostante i risultati positivi, ha detto che "ci serve la visibilità piena su alcuni elementi
per determinare la performance complessiva dell'anno".
"Le richieste di connessione per data center
ammontano, al 31 ottobre, a circa 64 GW, con 378 richieste
; l'87% di queste sono al Nord Italia, specialmente intorno a Milano, che si conferma come principale hub italiano per i data center. La loro crescita sarà uno dei driver per l'aumento della domanda di energia elettrica nei prossimi anni", ha spiegato il CFO.