TIM: on air spot dedicato al Black Friday, protagonista Carlo Conti

TIM

(Teleborsa) -il nuovo spotcon protagonistai, dedicato alla promozione, che permette di abbinare all’acquisto di uno smartphone un secondo prodotto a scelta tra diverse proposte di grande valore con il meglio dei brand di tecnologia.Nello spot viene raccontata la formula 2X1 di TIM che consente di acquistare due prodotti al prezzo di uno. Infatti, si potrà acquistare il Motorola moto g86 insieme a un Motorola Edge 60 Neo (con moto buds incluse), o ai Ray-Ban Meta Glasses oppure alla piastra Dyson Airstrait. Oltre agli abbinamenti riportati nello spot, nei negozi TIM sono disponibili diverse opportunità per acquistare o regalare, non solo smartphone, ma tanti altri prodotti dei migliori brand come Smart TV, home care, gaming console e smart watch connessi.Grazie alla simpatia e all’ironia dilo spot enfatizza ilome simbolo di varietà e vantaggio, mettendo al centro la possibilità, per tutti i clienti TIM, di scegliere il proprio abbinamento ideale tra tecnologia, stile e innovazione. Le promozioni sono disponibili nei negozi TIM e on line su TIM.it.Inoltre, nel nuovo spot è stato realizzato il primofficiale di Carlo Conti, sviluppato interamente in-house con l’utilizzo dell’AI generativa. Attraverso un sofisticato processo, che parte dall’acquisizione delle immagini del noto conduttore, è stato possibile creare un modello digitale in grado di riprodurre fedelmente l’aspetto, le espressioni e i movimenti dell’originale. Questa soluzione rappresenta una ricostruzione digitale autorizzata, frutto dell’integrazione tra AI generativa e avanzate tecniche di post-produzione videoL’iniziativa sottolinea la volontà del Gruppo di investire nello sviluppo di competenze AI proprietarie e di promuovere l’innovazione come leva per la creazione di nuovi linguaggi di comunicazione.ei Pooh, è la colonna sonora degli spot da 30” e 20”. La campagna televisiva, on air sulle principali emittenti nazionali, è affiancata da una pianificazione videostrategy e display su web e social e all’interno dei punti vendita TIM con attività BTL dedicata per accompagnare i clienti verso un Black Friday firmato TIM davvero imperdibile.