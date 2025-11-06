Milano 12:22
TIM, Labriola: lavoriamo a ulteriori iniziative con Poste, più dettagli nel prossimo piano

(Teleborsa) - Per Tim Enterprise "con Poste stiamo esplorando opportunità di risparmio sui costi attraverso iniziative di approvvigionamento congiunto" e "abbiamo firmato una lettera di intenti per costituire una joint venture sui servizi cloud, incentrata sull'intelligenza artificiale generativa e sulle tecnologie open source. Questa joint venture posizionerà Tim e Poste come leader nella trasformazione digitale del Paese". Lo ha detto l'AD di TIM, Pietro Labriola, nella conference call con gli analisti sui risultati al 30 settembre 2025.

"Oggi condividiamo alcuni aggiornamenti sulla partnership strategica che stiamo sviluppando con Poste - ha aggiunto - Una comunicazione più dettagliata delle sinergie attese arriverà il prossimo anno, quando aggiorneremo il nostro piano triennale".

Per quanto riguarda Tim Consumer, "il contratto MVNO è stato firmato e le migrazioni dei clienti inizieranno nel primo trimestre 2026 - ha spiegato - TIM Energia powered by Poste Italiane sta registrando una forte trazione iniziale, confermando il potenziale di cross-selling che possiamo sfruttare insieme e sono attualmente in fase di valutazione ulteriori iniziative di cross-selling rivolte ai clienti retail e alle PMI".

In generale, "stiamo lavorando a ulteriori iniziative, studiano i portafogli di entrambe le aziende, li svilupperemo più in dettaglio nella presentazione del prossimo piano a 3 anni", ha aggiunto in un altro passaggio.
