TIM, Labriola: lavoriamo a ulteriori iniziative con Poste, più dettagli nel prossimo piano

(Teleborsa) - Per Tim Enterprise
"con Poste
stiamo esplorando opportunità di risparmio sui costi
attraverso iniziative di approvvigionamento congiunto" e "abbiamo firmato una lettera di intenti per costituire una joint venture sui servizi cloud, incentrata sull'intelligenza artificiale generativa e sulle tecnologie open source. Questa joint venture posizionerà Tim e Poste come leader nella trasformazione digitale del Paese". Lo ha detto l'AD di TIM
, Pietro Labriola
, nella conference call con gli analisti
sui risultati al 30 settembre 2025
.
"Oggi condividiamo alcuni aggiornamenti sulla partnership strategica che stiamo sviluppando con Poste - ha aggiunto - Una comunicazione più dettagliata
delle sinergie attese arriverà il prossimo anno, quando aggiorneremo il nostro piano
triennale".
Per quanto riguarda Tim Consumer
, "il contratto MVNO è stato firmato e le migrazioni dei clienti inizieranno nel primo trimestre 2026 - ha spiegato - TIM Energia powered by Poste Italiane sta registrando una forte trazione iniziale, confermando il potenziale di cross-selling che possiamo sfruttare insieme e sono attualmente in fase di valutazione ulteriori iniziative di cross-selling rivolte ai clienti retail e alle PMI".
In generale, "stiamo lavorando a ulteriori iniziative, studiano i portafogli di entrambe le aziende
, li svilupperemo più in dettaglio nella presentazione del prossimo piano a 3 anni", ha aggiunto in un altro passaggio.