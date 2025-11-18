Milano 17:35
TXT e-solutions, acquistate azioni proprie per oltre 120 mila euro

(Teleborsa) - TXT e-solutions ha comunicato che, dal 27 al 31 ottobre 2025, ha acquistato 3.610 azioni proprie per un controvalore pari a 122.412,95 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.

Al 31 ottobre, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 322.937 azioni proprie, pari al 2,4829% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di TXT e-solutions, che in chiusura evidenzia un moderato -0,16%.

