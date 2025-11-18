TXT e-solutions, acquistate azioni proprie per oltre 120 mila euro

TXT e-solutions

(Teleborsa) -ha comunicato che, dal 27 al 31 ottobre 2025, ha acquistato 3.610 azioni proprie per unpari a, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.Al 31 ottobre, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 322.937 azioni proprie, pari al 2,4829% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di, che in chiusura evidenzia un moderato -0,16%.