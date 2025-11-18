TXT e-solutions, acquistate azioni proprie per oltre 120 mila euro

(Teleborsa) - TXT e-solutions
ha comunicato che, dal 27 al 31 ottobre 2025, ha acquistato 3.610 azioni proprie per un controvalore
pari a 122.412,95 euro
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.
Al 31 ottobre, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 322.937 azioni proprie, pari al 2,4829% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di TXT e-solutions
, che in chiusura evidenzia un moderato -0,16%.