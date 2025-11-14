Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 13/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Frazionale rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,4%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 62,07. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 64,49. Il peggioramento del greggio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 61,18.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
