Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / Yen, che porta a casa un misero +0,28%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 180,553, mentre il primo supporto è stimato a 178,383. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 182,723.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
