Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Sostanziale invarianza per il derivato italiano, che archivia la seduta con un -0,02%.

Lo status tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 45.010. Rischio di eventuale correzione fino al target 43.140. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 46.880.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
