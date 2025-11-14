Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Sostanziale invarianza per il derivato italiano, che archivia la seduta con un -0,02%.
Lo status tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 45.010. Rischio di eventuale correzione fino al target 43.140. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 46.880.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)