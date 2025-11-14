Milano 13-nov
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del Light Sweet Crude Oil, che chiude con una variazione percentuale dello 0,21%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 57,71. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 60,25 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 56,83.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
