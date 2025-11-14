Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Frazionale ribasso per l'indice svizzero, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,41%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12.923,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12.428,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13.419.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
