Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Frazionale ribasso per l'indice svizzero, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,41%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12.923,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12.428,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13.419.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)