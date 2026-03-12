Milano 11-mar
44.773 -0,95%
Nasdaq 11-mar
24.965 +0,03%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 11-mar
10.354 -0,56%
Francoforte 11-mar
23.640 -1,37%

Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,90%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.133,43 punti

Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,90%
Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dello 0,90%, a quota 4.133,43 in apertura.
