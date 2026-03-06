Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 19:47
24.806 -0,86%
Dow Jones 19:47
47.396 -1,16%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

Borsa: Andamento negativo per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,90% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 24.795,11 punti

In breve, Finanza
L'indice dei tecnologici USA scambia con un ribasso dello 0,90% alle 19:30 e passa di mano a 24.795,11 punti.
