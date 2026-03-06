Milano
17:35
44.152
-1,02%
Nasdaq
19:47
24.806
-0,86%
Dow Jones
19:47
47.396
-1,16%
Londra
17:35
10.285
-1,24%
Francoforte
17:35
23.591
-0,94%
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 20.04
Borsa: Andamento negativo per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,90% alle 19:30
Il Nasdaq-100 tratta a 24.795,11 punti
In breve
,
Finanza
06 marzo 2026 - 19.30
L'indice dei tecnologici USA scambia con un ribasso dello 0,90% alle 19:30 e passa di mano a 24.795,11 punti.
Argomenti trattati
USA
(432)
·
Nasdaq 100
(131)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,86%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto