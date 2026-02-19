Milano
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 20.33
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,70% alle 19:30
Il Nasdaq-100 scambia a 24.725,59 punti
In breve
,
Finanza
19 febbraio 2026 - 19.30
L'indice dei tecnologici USA mostra una flessione dello 0,70% alle 19:30 e continua gli scambi a 24.725,59 punti.
Argomenti trattati
USA
(433)
·
Nasdaq 100
(111)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,56%
