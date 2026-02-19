Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 20:16
24.761 -0,55%
Dow Jones 20:16
49.353 -0,62%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,70% alle 19:30

Il Nasdaq-100 scambia a 24.725,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,70% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA mostra una flessione dello 0,70% alle 19:30 e continua gli scambi a 24.725,59 punti.
Condividi
```