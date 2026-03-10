Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:20
25.040 +0,29%
Dow Jones 20:20
47.890 +0,31%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,36% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua le contrattazioni a 25.056,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,36% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA, in progresso dello 0,36% alle 19:30, tratta a 25.056,71 punti.
Condividi
```