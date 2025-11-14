Milano 9:59
44.440 -0,71%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 9:59
9.709 -1,01%
23.877 -0,68%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,98%)

Ibex 35 passa di mano in avvio a 16.414,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,98%)
Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,98%, dopo aver iniziato a 16.414,3 Euro.
Condividi
```