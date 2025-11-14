Milano 14-nov
43.995 -1,70%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
47.147 -0,65%
Londra 14-nov
9.698 -1,11%
Francoforte 14-nov
23.877 -0,69%

Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,06%

Il Nasdaq-100 chiude a 25.008,24 punti

In breve, Finanza
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto +0,06%, terminando le negoziazioni a 25.008,24 punti.
