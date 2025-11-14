Milano
13-nov
44.755
0,00%
Nasdaq
13-nov
24.993
-2,05%
Dow Jones
13-nov
47.457
-1,65%
Londra
13-nov
9.808
0,00%
Francoforte
13-nov
24.042
0,00%
Venerdì 14 Novembre 2025, ore 08.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Vendite dettaglio Cina (YoY) in ottobre
Vendite dettaglio Cina (YoY) in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
14 novembre 2025 - 07.00
Cina,
Vendite dettaglio in ottobre su base annuale (YoY) +2,9%
, in calo rispetto al precedente +3% (la previsione era +2,8%).
(Foto: Yinan Chen)
Condividi
Leggi anche
Vendite dettaglio Cina (YoY) in settembre
Cina, Produzione industriale (YoY) in ottobre
Germania, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
Spagna, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
Argomenti trattati
Cina
(141)
Altre notizie
Vendite dettaglio Italia (YoY) in settembre
Giappone, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
Regno Unito, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
Produzione industriale Cina (YoY) in settembre
Prezzi consumo Cina (YoY) in settembre
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto