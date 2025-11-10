Appuntamenti macroeconomici: settimana del 10 novembre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 10/11/2025
06:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 107,9 punti; preced. 107 punti)
10:30 Unione Europea
: Indice Sentix (atteso -3,9 punti; preced. -5,4 punti) Martedì 11/11/2025
00:50 Giappone
: Partite correnti (preced. 3.776 Mld ¥)
08:00 Regno Unito
: Tasso disoccupazione (atteso 4,9%; preced. 4,8%)
08:00 Regno Unito
: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 20,3K unità; preced. 25,8K unità)
11:00 Germania
: Indice ZEW (atteso 41,2 punti; preced. 39,3 punti) Mercoledì 12/11/2025
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 1,2%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,4%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, annuale (preced. -2,7%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, mensile (atteso 1,5%; preced. -2,4%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,9%) Giovedì 13/11/2025
01:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%)
04:00 Cina
: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
07:30 Francia
: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 7,6%; preced. 7,5%)
08:00 Regno Unito
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
08:00 Regno Unito
: Bilancia commerciale beni (atteso -20,8 Mld £; preced. -21,18 Mld £)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (preced. -0,7%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, annuale (atteso 2,3%; preced. 1,1%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. -1,2%)
18:00 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 5,2 Mln barili) Venerdì 14/11/2025
03:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (atteso 5,5%; preced. 6,5%)
03:00 Cina
: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
04:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 3%)
05:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,4%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,1%; preced. -1%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso 3,1%; preced. 3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,3%)
10:00 Italia
: Bilancia commerciale globale (atteso 3,2 Mld Euro; preced. 2,05 Mld Euro)
11:00 Unione Europea
: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Bilancia commerciale (preced. 1.000 Mln Euro)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,3%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
16:30 USA
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 33 Mld piedi cubi)