Successo per il volo VA265 dell'Ariane 6: Sentinel-1D in orbita

(Teleborsa) - Ariane 6
ha portato con successo in orbita il satellite per l’osservazione della Terra Sentinel-1D,
dotato di tecnologia radar ad apertura sintetica e parte del programma Copernicus
della Commissione Europea.
Il lanciatore era dotato di due booster a propellente solido P120C sviluppati dal consorzio Europropulsion tra Avio e ArianeGroup, che hanno funzionato perfettamente per i 130 secondi circa di accensione. Avio
è inoltre responsabile della produzione della turbopompa a ossigeno liquido del motore Vulcain 2.1 dello stadio principale.
"Ci congratuliamo con Arianespace per il successo di questo volo che ha messo in orbita Sentinel-1D, fondamentale per l’autonomia europea nello spazio, che ora opererà al fianco del Sentinel-1C messo in orbita dal Vega-C" ha commentato Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio
.