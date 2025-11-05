Successo per il volo VA265 dell'Ariane 6: Sentinel-1D in orbita

Avio

(Teleborsa) -ha portato con successo in orbita ildotato di tecnologia radar ad apertura sintetica e parte del programmadella Commissione Europea.Il lanciatore era dotato di due booster a propellente solido P120C sviluppati dal consorzio Europropulsion tra Avio e ArianeGroup, che hanno funzionato perfettamente per i 130 secondi circa di accensione.è inoltre responsabile della produzione della turbopompa a ossigeno liquido del motore Vulcain 2.1 dello stadio principale."Ci congratuliamo con Arianespace per il successo di questo volo che ha messo in orbita Sentinel-1D, fondamentale per l’autonomia europea nello spazio, che ora opererà al fianco del Sentinel-1C messo in orbita dal Vega-C" ha commentato