Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 22:00
25.620 +0,72%
Dow Jones 22:05
47.311 +0,48%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

Successo per il volo VA265 dell'Ariane 6: Sentinel-1D in orbita

Economia
Successo per il volo VA265 dell'Ariane 6: Sentinel-1D in orbita
(Teleborsa) - Ariane 6 ha portato con successo in orbita il satellite per l’osservazione della Terra Sentinel-1D, dotato di tecnologia radar ad apertura sintetica e parte del programma Copernicus della Commissione Europea.

Il lanciatore era dotato di due booster a propellente solido P120C sviluppati dal consorzio Europropulsion tra Avio e ArianeGroup, che hanno funzionato perfettamente per i 130 secondi circa di accensione. Avio è inoltre responsabile della produzione della turbopompa a ossigeno liquido del motore Vulcain 2.1 dello stadio principale.

"Ci congratuliamo con Arianespace per il successo di questo volo che ha messo in orbita Sentinel-1D, fondamentale per l’autonomia europea nello spazio, che ora opererà al fianco del Sentinel-1C messo in orbita dal Vega-C" ha commentato Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio.
Condividi
```