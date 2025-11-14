Milano 13:36
Francoforte: giornata depressa per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Ribasso per Carl Zeiss Meditec, che presenta una flessione del 3,03%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carl Zeiss Meditec evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carl Zeiss Meditec rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Carl Zeiss Meditec rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 42,91 Euro, mentre i supporti sono stimati a 41,93. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 43,89.

