Milano 10:42
43.104 -0,37%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:43
9.703 -0,12%
Francoforte 10:42
23.794 -0,65%

Evotec, quotazioni in calo a Francoforte

Migliori e peggiori
Retrocede molto Evotec, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,77%.
