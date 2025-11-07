Milano 10:24
43.198 +0,30%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:24
9.701 -0,36%
Francoforte 10:24
23.718 -0,07%

Francoforte: calo per Evotec

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per Evotec, che sta segnando un calo del 3,27%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evotec, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Evotec suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,567 Euro con tetto rappresentato dall'area 5,737. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,507.

