Londra: balza in avanti 3i Group

(Teleborsa) - Scambia in profit la società d'investimenti con sede a Londra
, che lievita del 2,36%.
La tendenza ad una settimana di 3i Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di 3i Group
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 29,78 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30,12. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)