Londra: balza in avanti 3i Group
(Teleborsa) - Scambia in profit la società d'investimenti con sede a Londra, che lievita del 2,36%.

La tendenza ad una settimana di 3i Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di 3i Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 29,78 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30,12. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
