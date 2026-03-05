Londra: rosso per 3i Group

(Teleborsa) - Sottotono la società d'investimenti con sede a Londra
, che passa di mano con un calo del 3,26%.
Lo scenario su base settimanale di 3i Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di 3i Group
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30,46 sterline con area di resistenza individuata a quota 31,49. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)