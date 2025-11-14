Milano 10:04
Londra: movimento negativo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, con un ribasso del 3,43%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Berkeley Group Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 37,76 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 38,86. Il peggioramento di Berkeley Group Holdings è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 37,24.

