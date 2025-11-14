Londra: performance negativa per Phoenix Group Holdings

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel settore del risparmio e della pensione a lungo termine
, che passa di mano con un calo del 3,23%.
Lo scenario su base settimanale di Phoenix Group Holdings
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 6,68 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 6,529. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 6,474.
