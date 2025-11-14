Milano 13:39
43.811 -2,11%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:39
9.629 -1,82%
Francoforte 13:39
23.654 -1,61%

Londra: performance negativa per Phoenix Group Holdings

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Phoenix Group Holdings
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel settore del risparmio e della pensione a lungo termine, che passa di mano con un calo del 3,23%.

Lo scenario su base settimanale di Phoenix Group Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 6,68 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 6,529. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 6,474.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```