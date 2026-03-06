Londra: andamento sostenuto per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, con una variazione percentuale dell'1,90%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rolls-Royce Holdings
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rolls-Royce Holdings
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 13,22 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 13,01. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)