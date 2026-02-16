Milano 17:29
Londra: scambi al rialzo per HSBC Holdings

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di servizi bancari e finanziari, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di HSBC Holdings rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Analizzando lo scenario di HSBC Holdings si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,55 sterline. Prima resistenza a 12,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,47.

