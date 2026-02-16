Londra: scambi al rialzo per HSBC Holdings

società di servizi bancari e finanziari

FTSE 100

HSBC Holdings

principale indice della Borsa di Londra

HSBC Holdings

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,55 sterline. Prima resistenza a 12,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,47.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)