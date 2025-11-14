Londra: si concentrano le vendite su Persimmon

(Teleborsa) - Rosso per il principale costruttore immobiliare britannico
, che sta segnando un calo del 3,26%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Persimmon
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,41%, rispetto a -0,38% del principale indice della Borsa di Londra
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12,57 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12,1. L'equilibrata forza rialzista di Persimmon
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13,04.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)