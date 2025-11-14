Milano 10:04
44.418 -0,75%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:04
9.712 -0,97%
Francoforte 10:04
23.893 -0,62%

Londra: si concentrano le vendite su Persimmon

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il principale costruttore immobiliare britannico, che sta segnando un calo del 3,26%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Persimmon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,41%, rispetto a -0,38% del principale indice della Borsa di Londra).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12,57 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12,1. L'equilibrata forza rialzista di Persimmon è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13,04.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
