Londra: Persimmon si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso per il principale costruttore immobiliare britannico
, che passa di mano in perdita del 5,10%.
Lo scenario su base settimanale di Persimmon
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Persimmon
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,14 sterline con area di resistenza individuata a quota 12,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)