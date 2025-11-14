Madrid: movimento negativo per BBVA

Banco di Bilbao

Ibex 35

banca spagnola

BBVA

(Teleborsa) - Sottotono, che passa di mano con un calo del 2,57%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,92.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)