Madrid: movimento negativo per BBVA

Madrid: movimento negativo per BBVA
(Teleborsa) - Sottotono Banco di Bilbao, che passa di mano con un calo del 2,57%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla banca spagnola rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di BBVA è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,92.

