Madrid: scambi negativi per Banco Santander

banca spagnola

Ibex 35

Banco Santander

istituto di credito spagnolo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,31%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo dell'sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 9,39 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 9,29. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 9,48.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)