Milano 13:40
43.797 -2,14%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:40
9.628 -1,83%
Francoforte 13:40
23.653 -1,62%

Madrid: scambi negativi per Bankinter

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la banca spagnola, con un ribasso dell'1,82%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bankinter, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13,59 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13,42. L'equilibrata forza rialzista dell'istituto di credito spagnolo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
