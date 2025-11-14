Milano 11:49
44.230 -1,17%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 11:50
9.674 -1,36%
Francoforte 11:49
23.815 -0,94%

Natural Gas (Amsterdam) a 30,99 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 30,99 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 30,99 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```