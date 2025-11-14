Milano 17:35
New York: performance negativa per PDD Holdings

New York: performance negativa per PDD Holdings
(Teleborsa) - Pressione sulla società di commercio globale, che tratta con una perdita del 3,10%.

L'andamento di PDD Holdings nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di PDD Holdings, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 132 USD. Primo supporto visto a 129. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 127,7.

