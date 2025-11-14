Perde Acciona sul mercato di Madrid

(Teleborsa) - In forte ribasso la società elettrica spagnola
, che mostra un -5,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 192,6 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 182,3. L'equilibrata forza rialzista della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 202,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)