Perde Entain sul mercato di Londra

società di scommesse sportive e giochi

Entain

FTSE 100

Entain

(Teleborsa) - Retrocede molto la, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,21%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,886 sterline. Prima resistenza a 7,131. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,805.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)