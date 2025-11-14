Milano 13:42
Perde Entain sul mercato di Londra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto la società di scommesse sportive e giochi, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,21%.

La tendenza ad una settimana di Entain è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario di Entain si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,886 sterline. Prima resistenza a 7,131. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,805.

