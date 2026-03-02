Milano 17:23
46.284 -1,96%
Nasdaq 17:23
24.888 -0,29%
Dow Jones 17:23
48.826 -0,31%
Londra 17:23
10.784 -1,16%
Francoforte 17:21
24.667 -2,44%

Londra: scambi negativi per Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo bancario britannico, in flessione del 2,78% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Lloyds Banking Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario di Lloyds Banking Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,9881 sterline. Prima resistenza a 1,002. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,9803.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
