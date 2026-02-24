Londra: giornata depressa per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario britannico
, con una flessione dell'1,97%.
L'andamento di Lloyds Banking Group
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Lloyds Banking Group
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,034 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,006. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,063.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)