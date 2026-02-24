Milano 14:13
46.522 -0,38%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:13
10.680 -0,05%
Francoforte 14:13
24.951 -0,16%

Londra: giornata depressa per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario britannico, con una flessione dell'1,97%.

L'andamento di Lloyds Banking Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Lloyds Banking Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,034 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,006. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,063.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
