Piazza Affari: andamento negativo per Reply

(Teleborsa) - Pressione sulla società di consulenza
, che tratta con una perdita del 2,66%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Reply
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società operante nel settore Telco & Media
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 125,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 118,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 132,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)