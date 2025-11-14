Milano 10:06
Piazza Affari: andamento negativo per Reply

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società di consulenza, che tratta con una perdita del 2,66%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Reply più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della società operante nel settore Telco & Media è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 125,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 118,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 132,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
