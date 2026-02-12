Piazza Affari: si concentrano le vendite su Reply

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di consulenza
, che mostra un decremento del 2,02%.
L'andamento di Reply
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico della società operante nel settore Telco & Media
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 91,45 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 93,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 90,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)