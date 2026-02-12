Milano 13:41
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Reply

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di consulenza, che mostra un decremento del 2,02%.

L'andamento di Reply nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico della società operante nel settore Telco & Media mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 91,45 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 93,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 90,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
