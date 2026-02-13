Piazza Affari: brillante l'andamento di Reply

(Teleborsa) - Bene la società di consulenza
, con un rialzo del 2,10%.
Lo scenario su base settimanale di Reply
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della società operante nel settore Telco & Media
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 90,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 93,15. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 89,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)