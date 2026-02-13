Milano 10:53
Piazza Affari: brillante l'andamento di Reply

(Teleborsa) - Bene la società di consulenza, con un rialzo del 2,10%.

Lo scenario su base settimanale di Reply rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico della società operante nel settore Telco & Media mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 90,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 93,15. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 89,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
