Piazza Affari: movimento negativo per Saipem

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, che presenta una flessione del 2,53% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saipem
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società ingegneristica italiana
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Saipem
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 2,31 Euro. Supporto stimato a 2,248. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 2,372.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)