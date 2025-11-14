Piazza Affari: movimento negativo per Saipem

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,53% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 2,31 Euro. Supporto stimato a 2,248. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 2,372.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)