Piazza Affari: performance negativa per Amplifon

(Teleborsa) - Ribasso per la società leader nelle soluzioni uditive
, che presenta una flessione del 2,10%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Amplifon
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della big degli apparecchi acustici
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 13,63 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 13,99. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 13,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)