Piazza Affari: in calo Amplifon

(Teleborsa) - Pressione sulla società leader nelle soluzioni uditive
, che tratta con una perdita del 2,53%.
L'andamento di Amplifon
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo della big degli apparecchi acustici
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 13,53 Euro. Supporto stimato a 13,13. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 13,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)