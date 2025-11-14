Piazza Affari: si concentrano le vendite su Unicredit

(Teleborsa) - Retrocede l'istituto di credito
, con un ribasso del 2,50%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Unicredit
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della banca di Piazza Gae Aulenti
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 66,63 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 65,35. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 67,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)